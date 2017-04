Onrust in Groninger politiek over werk schade-coördinator Alders

Onrust in de Groninger aardbevingsgemeentes. De lokale politiek is ontevreden met het werk van de Nationaal Coördinator Groningen.

Burgemeester André van de Nadort (PvdA) van de Groninger gemeente Ten Boer waarschuwt dat er geen alternatief bestaat voor het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Onder leiding van de voormalige Commissaris van de Koningin in de noordelijke provincie, Hans Alders, werken hierin twaalf gemeenten samen aan de afhandeling van de aardbevingsschade in de regio.

De voltallige gemeenteraad van Ten Boer wil woensdag het vertrouwen opzeggen in de NCG. De partijen vinden dat de NCG te weinig armslag heeft en te afhankelijk is van Den Haag. De raad wil een sterker, 'onafhankelijk instituut met eigen wettelijke bevoegdheden'.

Vertrouwen

,,In ruim twee jaar heeft de NCG vrijwel niets bereikt,” meent René Staijen van Algemeen Belang Ten Boer. ,,Het vertrouwen is zelfs verder afgenomen."

Volgens burgemeester Van de Nadort is de kritiek niet onterecht, maar is er geen tijd om een ander instituut op te tuigen. 'We zijn gezamenlijk een traject ingegaan, dat zeker niet ideaal is, maar de tijd om een alternatief te ontwikkelen ontbreekt', schrijft hij in een brief aan de raad.

Van de Nadort zegt de ‘machteloosheid die achter de motie zit’ te begrijpen. Maar hij vindt dat de NCG ook goed werk doet. 'Zij voert inmiddels regie over alle partijen die met schadeherstel en het versterkingsprogramma te maken hebben. Er ligt een plan om de versterking in fasen aan te pakken. De eerste 1450 woningen zijn geïnspecteerd en de eerste 43 woningen zijn gesloopt en de nieuwbouw ervan is bijna klaar'.

Volgens René Staijen is de motie geen aanval op Hans Alders. ,,De NCG heeft gewoon niet voldoende bevoegdheden."

Onrust

Intussen breidt de onrust zich uit over andere Groninger gemeenten. In Loppersum pleit de gemeenteraad vanavond in een raadsbrede motie voor een ‘onafhankelijker positie’ voor de NCG. Men wil niet zover gaan om het vertrouwen in de NCG op te zeggen omdat de raad bang is voor vertraging van de schadeafhandeling en de versterking van de getroffen gebouwen.

Ook in de raad van de gemeente Winsum wordt getwijfeld aan de effectiviteit van het werk van de Nationaal Coördinator Groningen.

De moties zijn louter symbolisch. De gemeenteraden gaan niet over de NCG. ,,We willen een signaal afgeven,” zegt René Staijen. Dat signaal moet vooral aankomen bij het ministerie van Economische Zaken, dat in de ogen van de critici de NCG veel te kort houdt.