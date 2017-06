Onvrede bij 50Plus ettert door

Maar afgelopen weekend ging het volgens Schouw alweer mis. Zo meldde de top ineens op de website van 50Plus dat hij zijn kandidatuur voor het voorzitterschap –Jan Nagel vertrekt - van de partij zou intrekken. Ook was de aangepaste motie over de vernieuwingscommissie ineens gewijzigd in een vrijblijvend advies.



Daarop dreigde het groepje boze leden gisteren de eerdere motie van wantrouwen tegen het hoofdbestuur alsnog in te dienen. Ook zou er zijn geschermd met juridische stappen. Volgens Schouw wordt momenteel nog steeds onderhandeld over gewijzigde teksten waarmee iedereen wél kan leven.



Vicevoorzitter Maurice Koopman reageert laconiek op de dreigende motie van wantrouwen tegen het bestuur. ,,Het is allemaal een storm in een glas water, ik ben er inmiddels wel over uitgepraat. Het is allemaal flauwekul!” Hij geeft wel toe dat de gang van zaken ‘natuurlijk’ schadelijk is voor 50Plus.