Ook Trump blijkt niet de juiste leider

Natuurlijk is hij teleurgesteld. Luc Stenekes (52) was fan van presidentskandidaat Donald Trump omdat die beloofde ‘soevereine staten’ met rust te zullen laten. En kijk nu. Trump schoot 59 kruisrakettten af op Syrië en hij dropte de ‘moeder van alle bommen’ op een tunnelcomplex van IS in Afghanistan. ,,Dat hij z’n isolationistische beloftes breekt, vind ik onbegrijpelijk,” zegt Stenekes.

De werkzoekende fiscaal analist uit Purmerend is bekennend nationalist. Dagelijks hangt hij de Nederlandse vlag uit. Beter: een rood-wit-blauwe wimpel. Het is Stenekes’ kleine ode aan Nederland, het land dat hij, naar eigen zeggen, dramatisch ziet veranderen onder invloed van de massa-immigratie uit moslim-landen.

Quote We hopen dat Turken en Marokkanen uit zichzelf terugkeren. Voor hen is dat ook beter. Die mensen hebben helemaal niks met Nederland Rutger (25), student politicologie Op social media ageert hij tegen die ontwikkelingen: Stenekes waarschuwt er voor ‘linkse indoctrinatie’ en voor de islam en hij hekelt de ‘witte genocide’ in Zuid Afrika.

Beweging

Hij ziet zichzelf als deel van een beweging. Stenekes komt geestverwanten tegen op bijeenkomsten van de Nederlandse ‘alt-right’ - de uit de VS overgewaaide beweging van ‘alternatief rechts’.

De alt-right werd in 2010 gelanceerd door ‘white supremacist’ (‘blanken zijn superieur’) Richard Spencer. Spencer, die een nazi wordt genoemd, was kort na de inauguratie van Trump middelpunt van een schandaal. Tijdens een bijeenkomst op Spencers National Policy Institute riep hij euforisch ‘Hail Trump!’, waarop enkele aanhangers de Hitler-groet brachten.

Dat moet je allemaal niet zo serieus nemen, verzekeren Fausto, Ben en Rutger. ,,Slechts een paar staken hun arm in de lucht.” De twintigers zijn lid van het studiegenootschap Erkenbrand, een praatgroep voor nationalistische Nederlanders waar ook Luc Stenekes soms aanschuift.

Problemen

We hebben afgesproken in een café in Leiden. De jonge nationalisten willen anoniem blijven. Als zij in de media voor hun ‘alt right’ sympathieën uitkomen, vrezen ze problemen met studie en werk.

Dit zijn geen getatoeëerde kaalkoppen. De drie ogen als doorsnee studenten. De donkerharige Fausto (26) draagt een speldje met de Nederlandse vlag op zijn revers. Erkenbrand is exclusief blank. Fausto: ,,We krijgen wel eens aanvragen van Molukkers en een enkele Turk, maar die wijzen we af.”

Tijdens druk bezochte praat- en studiebijeenkomsten filosoferen de leden over een toekomst waarin cultuur belangrijker is dan economie en waarin spiritualiteit het wint van materialisme. Zij hopen op een ecologisch zuiver Nederland, dat etnisch homogeen (blank) is en waarin het traditionele gezin (man, vrouw, kinderen) de hoeksteen vormt van de samenleving. ,,Maakt mij dat tot een racist?” vraagt Fausto. ,,Waarschijnlijk. Maar dat is dan maar zo.” Voor de goede orde, benadrukken de drie: ze pleiten niet voor de gedwongen deportatie van minderheden. Rutger (25), student politicologie: ,,We hopen dat Turken en Marokkanen uit zichzelf terugkeren. Voor hen is dat ook beter. Die mensen hebben helemaal niks met Nederland.”

Trump

Quote Wat hebben de Amerikanen in Syrië te zoeken? Laat Assad en Rusland het daar opknappen Ben (29), computer-programmeur We hadden afgesproken wegens de draai van Trump. In de VS reageerde de alt-right zeer afwijzend op de Amerikaanse aanvallen op Syrië en Afghanistan. ,,Ik ben daar ook absoluut op tegen,” zegt computer-programmeur Ben (29). ,,Wat hebben de Amerikanen in Syrië te zoeken? Laat Assad en Rusland het daar opknappen.” Voor Rutger is Trump ‘duidelijk door de mand gevallen’. ,,Trump was ook nooit deel van de alt-right. Dat hebben de media ervan gemaakt.”



In het gesprek tuimelen de namen over elkaar heen van denkers en politici, door wie het trio is beïnvloed: de jonge Mussolini, cultuurpessimist Oswald Spengler, Goethe, de omstreden Italiaanse ‘traditionalist’ Julius Evola - wiens ideeën het Italiaanse fascisme beïnvloedden -, Bismarck, de socioloog Durkheim, de obscure Russische ideoloog Doegin. Een belezen gezelschap dus, dat zich grotendeels informeert via boeken en het internet. ,,Ik kijk al jaren geen tv meer,” zegt Ben. Ook voor Rutger zijn de ‘mainstream media’ – de ‘msm’- geen bron van informatie. ,,Die zijn zo gekleurd en oppervlakkig. Je hebt er niets aan.”

Net als Luc Stenekes, die keurig D66 en PvdA stemde tot hij letterlijk ‘het licht zag’ wegens alle problemen met de radicale islam, zijn de drie langzaam tot hun huidige politieke inzichten gekomen. Rutger: ,,Je leest en zoekt op het internet. Daar vind je mensen die net zo blijken te denken en uiteindelijk spreek je af.”