Open brief aan de voormalige Jessias: 'Sukkel!'

ColumnBeste Jesse Klaver, Ik schrijf je namens mijn dochter, die net is geslaagd voor haar VWO-examen (yeah, driemaal hoera voor Hanne). Het is een beetje een gekke situatie, dus leg ik even uit waarom ik vind dat ik namens haar gerechtigd ben het woord te voeren.

Afgelopen maart, toen de verkiezingen waren, was ze net nog niet oud genoeg om te stemmen. Daarom heb ik haar mijn stem geleend. (Ik heb in mijn leven al genoeg gestemd, dat kon ik wel een keertje over slaan). Ze stemde, niet onverwacht, op jou. En niet omdat je zo’n leuk koppie of kontje hebt, maar omdat ze oprecht gelooft in een betere wereld, zal ik het maar even samenvatten.

D’r waren er niet weinig die dat deden, en yeah, je kreeg zomaar veertien zetels in de Tweede Kamer. Mijn Hanne en vele anderen hadden hoop dat ze mochten meepraten over die betere wereld nu. Ze is nu ff vieren dat ze van de middelbare school is en de grote wereld in mag. En jij gaat vanavond eens lekker facebooken met je achterban om uit te leggen waarom je niet meer meedoet aan de kabinetsformatie. Dus maak ik even gebruik, als de man die zijn stem uitleende, om je daarover zelf aan te spreken.

JESSE KLAVER, GROTE SUKKEL DAT JE BENT.

Zo dat moest er even uit zeg. Man, man, wat heb jij je in het pak laten naaien. Nee, niet door Rutte of Buma, maar door je eigen 'conservatief-groene achterbanfluisteraars' van je. Of hoe ik ze ook mag noemen.

JESSE KLAVER, the politician formerly known as the jessias, hoe heb je het in je mooie botte hoofd gehaald om na twee keer uit deze onderhandelingen te stappen. Snap je het dan niet. Wat dit betekent? Dat je nooit, nooit meer aan zo’n tafel mee mag praten. De komende acht jaar, of hoe lang je ook maar denkt die beweging van je staande te houden.

Beter dan dit wordt het namelijk niet. Welke naïviteit heeft bezit van jou, van jullie daar bij GroenLinks genomen. Een akkoord waarin we vluchtelingen de toezegging doen dat ze vanuit een derde land asielaanvragen mogen doen voor een plekje hier in het natte Nederland. Oké, het is niet veel, maar het is wat. Denk je nou echt dat in de Nederlandse politiek ooit, ooit meer naar links wordt geheld dan in dit stukje proza?

Kijken jullie wel eens naar opiniepeilingen? Naar de politieke barometers? Naar de samenstelling van het Nederlandse electoraat? We zijn een rechts land, dat af en toe even een dun progressief regenjasje aantrekt. En in Europa nog een van de meest vooruitstrevende. Maar dat is het. En het wordt ook niet anders, zelfs niet als een slim meisje als mijn Hanne straks haar studie internationale betrekkingen heeft afgerond en gaat proberen ook een stukje van die wereld mooier en beter te maken.

Pragmatisme? Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Verdikke, Jesse Klaver, je had acht jaar lang voor mijn Hanne en haar generatie kunnen bouwen aan een schoner en een net iets mooier en eerlijker Nederland. Iets minder kolencentrales, iets meer geld voor de armen en minder bedeelden, iets minder poeha, iets meer gewoon. En wat doe je? Je denkt dat je ooit aan 1,5 miljoen Afrikaanse asielzoekers kunt beloven dat ze hier in Europa een prettig heenkomen krijgen?

Besef je wel dat elke keer als je de komende jaren weer aan een onderhandelingstafel komt, toch eerst dit papiertje moet ondertekenen? En dat als je misschien ooit besluit om dat dan toch maar te doen, dat je dan alle jaren daarvoor hebt weggegooid om iets moois van die verkiezingsuitslag van 2017 te maken. Zie je niet dat al die mensen die dachten nu eens mee te mogen praten, nooit meer op je zullen stemmen. Omdat je dat papiertje niet wenst te tekenen? Dat het dit dan wel was, je hoogtepunt in 2017!? 14 zetels. Zo zijn jullie de SGP van links geworden. Een pure getuigenispartij.

Manman, wat heb je mij, nou ja, in mij mijn dochter dan, teleurgesteld.

Nou moeten we weer kijken hoe Buma en Rutte, en straks misschien een tandeloze Lodewijk Asscher het land gaan besturen. En zit jij met je lekkere kontje en je mooie hoofd in de Tweede Kamer boos te wezen dat het allemaal anders moet.

Had het dan zelf gedaan!

SUKKEL