Opportunisme CDA over Oekraïne schaadt vertrouwen

Het zal door alle nieuwsontwikkelingen van deze week bij sommigen aan de aandacht zijn ontglipt, maar het omstreden associatieverdrag met Oekraïne komt er alsnog. De Eerste Kamer stemt er zoals verwacht mee in. Dankzij de CDA-fractie die bij monde van partijleider Sybrand Buma eerst nog heel principieel tegen was. En het zelfde geldt ook voor de ChristenUnie.



Vóór de verkiezingen hadden de partijen andere standpunten. Zo was het CDA altijd tegen referenda. Het CDA was ook altijd vóór het samenwerkingsverdrag tussen de EU en Oekraïne. Tweede en Eerste Kamer hadden er al in ruime meerderheid mee ingestemd. Maar nadat 2,5 miljoen stemmers zich vorig jaar in een referendum tegen het akkoord keerden, veranderde het CDA van mening. Dat het om een raadgevend referendum ging, deed er niet toe. Al bij voorbaat vond Buma dat het kabinet hoe dan ook de uitslag van het referendum moest volgen. Want anders – zo vond hij – ‘wordt het vertrouwen van de kiezer in de politiek ondermijnd’.