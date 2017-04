Oppositie voeren, uhhh, hoe moet dat ook alweer?

Opeens springt Lodewijk Asscher op van zijn stoel. Hij speurt zijn werkkamer af, tot zijn ogen blijven rusten op de schouw, achter een grote bos met bijna uitgebloeide rode rozen. Daarop staat een handgetekend kaartje van een jong meisje. 'Mr. Asscher, jammer dat u zoveel zetels hebt verloren maar ik weet zeker dat u vier jaar later gaat winnen. Hoop dat u bij de PvdA blijft', draagt de PvdA-leider voor. ,,Hoe lief is dat? Ik vind dat ontroerend."



Het geeft de PvdA moed. Maar de onwennigheid straalt nog wel af van de partij die zich rouwend probeert op te richten. ,,Trots en bescheiden", noemt Asscher het gemoed. Is dat niet tegenstrijdig? ,,Dat hoort bij wie wij nu zijn", stelt hij.



Een team is de negenkoppige fractie nog niet. Asscher is voor het eerst Kamerlid en moet nog veel leren. Daarnaast zit hij met drie andere gekozen bewindslieden nog met één been in het demissionaire kabinet. Afgelopen maandag is een heidag gehouden om een band te smeden. Er werd over het strand gewandeld en gedronken op het terras.



Goed voor de sfeer. Maar er is ook verdriet. De PvdA moet de komende weken afscheid nemen van het gros van de medewerkers. Zij betalen het gelag voor de afstraffing op 15 maart. ,,Dit is een moeilijke fase", stelt Asscher vast.



Tegelijkertijd worstelt de partij met de nieuwe oppositierol. Daarvoor heeft Asscher zelfs de oppositie-notitie die Jeroen Dijsselbloem in betere tijden schreef uit het archief laten opduikelen. Want oppositie voeren, hoe moet dat ook alweer?



,,Het is een rare tussenfase", zegt Dijsselbloem gelaten. ,,Het is wat het is." Echt voluit kan de PvdA nog niet gaan. Dienaren van de kroon mogen niet als parlementariër het woord voeren. Dijsselbloem en zijn collega-bewindslieden mogen alleen stemmen.