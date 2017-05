Van Miltenburg spreekt van een totaal gebrek aan respect. ,,In maart vroeg dit parlement aan de commissie om ons op de hoogte te houden en met ons in dialoog te gaan. Daar trekt de commissie zich dus niks van aan.'' De D66'er opperde al eerder dat er een geheime deal was waarbij Merkel de steun van Brussel zou hebben gekregen in ruil voor het langer aanblijven van commissievoorzitter Juncker. Van de Camp: ,,Dat geloof ik niet, maar het verzet tegen de tol moest wel wijken voor iets groters, dat is duidelijk.''



Het parlement is zeker van plan de commissie daarover nog flink onder handen te nemen, maar mist machtsmiddelen. Van Miltenburg: ,,Je gaat voor zoiets de commissie niet afzetten.'' Van de Camp: ,,Wij kunnen niet naar de rechter, maar Oostenrijk kan dat wel en gaat dat zeker doen. Ik hoop dat Nederland, ook al is de regering demissionair, dat steunt.''



De parlementariërs willen hoe dan ook uitleg. Nog steeds worden Duitse automobilisten anders behandeld dan buitenlandse, ofwel: discriminatie. En ook houdt de Duitse tol geen rekening met het nieuwe Brusselse principe het autogebruik te belasten naar gelang het aantal kilometers. Van Miltenburg: ,,De tol wordt voor 2019 niet ingevoerd. Met een beetje geluk zijn de Duitse plannen dan totaal achterhaald.''