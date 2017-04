Formatiepartijen praten over de arbeidsmarkt

Werkgevers hadden de partijen en Schippers al opgeroepen de onderhandelingen te starten met sociaal-economische onderwerpen.



Den Haag wacht met smart op SER-advies over heikele kwesties als loondoorbetaling bij ziekte, flexwerk en pensioenen. Hamer zei gisteren dat er meer tijd nodig is. Vooral GroenLinks zal alleen akkoord willen gaan met sociaal-economische hervormingen als de polder steun geeft. Ook al omdat de PvdA GroenLinks daartoe heeft opgeroepen.



,,Ik kom vooral vertellen hoe belangrijk het is nu iets te doen op de arbeidsmarkt", aldus Hamer bij aankomst op het Binnenhof. Volgens haar zijn daar veel kansen voor en zijn de klimaatdoelstellingen daar 'goed mee te verbinden'. Op de vraag of er meer of minder flexbanen nodig zijn, zei Hamer dat het vooral gaat om meer zekerheid en de kans voor zowel ondernemers als werknemers om zich goed te kunnen ontwikkelen.



Volgens D66-leider Pechtold willen alle partijen uiteraard het beste voor de arbeidsmarkt. ,,U zult moeten wachten wat mij met de adviezen van Hamer doen."