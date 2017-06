Partijleiders nog een keer langs informateur Tjeenk Willink, Wilders grote afwezige

Tjeenk Willink wil van de partijleiders weten welke onderwerpen zij als prioriteiten beschouwen voor de toekomst.



GroenLinks-voorman Jesse Klaver ging vanmorgen als eerste met de informateur om tafel, die naar alle waarschijnlijkheid stopt nadat hij morgen zijn eindverslag heeft ingediend. ,,Het ging onder andere over klimaatverandering, het tegengaan van ongelijkheid en de tegenstellingen in onze samenleving'', zei Klaver na afloop. Na hem ging fractievoorzitter Emile Roemer van de SP naar binnen. Die dacht de informateur weinig nieuws te kunnen vertellen.



Later op de dag komen ook Lodewijk Asscher (PvdA), Henk Krol (50Plus), Tunahan Kuzu (DENK), Kees van der Staaij (SGP), Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) langs op de Stadhouderskamer op het Binnenhof.



Geert Wilders is de enige afwezige. De PVV-leider bedankte voor de uitnodiging, aldus een woordvoerder. Wilders liet de afgelopen periode regelmatig weten te willen aanschuiven bij de onderhandelingen, maar kreeg nul op rekest. Vrijwel alle partijleiders laten weten niet met de PVV te willen regeren, ook al werd de partij de op één na grootste van Nederland.