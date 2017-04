Pechtold wil bed-bad-brood bespreken aan formatietafel

Pechtold reageert daarmee op het nieuws dat de stad Groningen een nieuw gebouw neer wil zetten voor de opvang van afgewezen asielzoekers. Dat is tegen het beleid van VVD-staatssecretaris Dijkhoff in, die de gemeenten juist wil verbieden deze mensen op te vangen en te huisvesten.



Het thema asiel is een van de gevoelige punten bij de coalitieonderhandelingen. Waar de VVD de afgewezen asielzoekers een 'prikkel voor vertrek' wil geven, is GroenLinks juist van mening dat deze mensen wel opgevangen moeten worden. Klaver vindt zelf dat de asielzoekers begeleiding en een financiële bijdrage moeten ontvangen.



Rutte wilde bij aanvang van de besprekingen niks kwijt over de kwestie. ,,Ik ga hier niet steeds op allerlei zaken reageren", zei hij kortaf. Ook CDA-voorman Buma hield de kaken op elkaar. Alleen Klaver wil kort ingaan op het hoofdpijndossier: ,,Bed-bad-brood oplossen? Dat gaan we bespreken."



Het is onwaarschijnlijk dat de partijleiders na hun gesprek wel erg spraakzaam zullen zijn. Informateur Schippers geeft vanmiddag een persconferentie over de voortgang van de onderhandelingen.