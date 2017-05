Pechtold zet Rutte voor het blok

Nota bene de man die al jaren popelt om te regeren, trekt een rode lijn: niet tegen elke prijs. D66-leider Alexander Pechtold heeft er domweg geen zin in als enige progressieve partij met drie conservatieven in zee te gaan. Het is vragen om een politiek afrekening. Zo wil hij zijn D66 – dat al zo vaak na kabinetsdeelname werd afgestraft – niet achterlaten. Dan stort de formatie maar in een totale impasse. En zo ging het gisteravond dan ook, toen D66 na vier uur van onderhandelen ChristenUnie de deur wees. Door zijn poot stijf te houden zet Pechtold de andere partijen uit het motorblok, VVD en CDA, onder grote druk. Zij zullen moeten bewegen om GroenLinks (vooral die) of de PvdA dan wel SP te verleiden aan tafel te komen. Maar die willen niet uit vrees voor een electorale afstraffing als ze (weer) met rechtse partijen in zee gaan.

Afkeer

Gebaar

Het is nu aan CDA en de VVD in het bijzonder om een gebaar te maken. In 1994 bijvoorbeeld schreef PvdA-leider Wim Kok tijdens een impasse een voorzet tot een regeerakkoord om onwillige partijen weer aan tafel te krijgen. Voor een premier die altijd zo wordt geroemd om zijn verbindende kwaliteiten, staat Mark Rutte voor eenzelfde test.

In liberale kring nam het chagrijn de afgelopen dagen al flink toe, door alle tijdrovende hinkstapsprongen in het formatieproces, waarbij partijen over elkaar heen struikelden om elkaar uit te sluiten. VVD-leider Mark Rutte noemde het schouwspel zo ‘saai als een slakkenrace’, daarmee benadrukkend dat het zo klaar als een klontje was dat er geen andere optie over was gebleven dan met de ChristenUnie. Nu die weg is afgesneden, zegt Pechtold: denk nog maar eens. Het is een verkapt appèl op de premier om met een list te komen.