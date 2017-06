Politiek, toon lef rond vuurwerkverbod

Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt niets voor een verbod op knalvuurwerk. De politie zou zo’n verbod dolgraag zien. Elke jaarwisseling weer worden agenten, ambulancemedewerkers of politiepaarden belaagd met vuurpijlen en vuurwerkbommen. Volgens korpschef Erik Akerboom is de explosieve kracht van vooral illegaal vuurwerk sterk toegenomen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat zelfs de helmen van de ME geen bescherming meer bieden. Ondanks jarenlange inspanningen om de handel in die illegale explosieven tegen te gaan, is die handel volgens Akerboom juist gegroeid en steeds meer in handen van georganiseerde drugscriminelen. De politie wil daarom een totaalverbod, ook op legale knallers: dat maakt de handhaving makkelijker.

Voor de meeste politieke partijen is dat een stap te ver. Zij wijzen erop dat er maar harder moet worden opgetreden tegen illegaal vuurwerk. Maar de politie geeft nou juist aan dat die route doodloopt. Het lijkt er op dat partijen daar niet naar willen luisteren omdat ze niet willen worden uitgemaakt voor betuttelaars. Want er zijn redenen genoeg om vuurwerk te verbieden. Afgelopen Oud en Nieuw werd er weer voor 13 miljoen euro aan schade aangericht door vuurwerk en moesten 473 mensen zich met vuurwerkletsel laten behandelen bij de spoedeisende hulp. Ondanks inperking van de tijd waarop vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken, is de overlast niet minder geworden.

De politiek moet daarom het lef hebben een streep te trekken. In het recente verleden is uit meerdere onderzoeken gebleken dat het merendeel van de Nederlanders daar ook begrip voor zou hebben. In veel van de ons omringende landen is vuurwerk wel verboden. Logisch, want je kunt er mensen mee verminken of doden. Alleen in Nederland zijn we bang die stap te nemen uit angst een traditie om zeep te helpen. Maar met gemeentelijke vuurwerkshows is dat prima te ondervangen.