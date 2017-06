Protest bij bezoek van Rutte aan Groningen

Rutte bezoekt vandaag ook nog een tijdelijke basisschool in Loppersum. In het Provinciehuis van Groningen neemt de premier rond 18.30 uur nog de petitie 'Laat Groningen niet zakken' in ontvangst uit handen van cabaretier Freek de Jonge. Daarna heeft hij een besloten bijeenkomst met bestuurders en gedupeerden.

De premier was eerder op dag nog in Frankrijk. Daar bracht hij een bezoek aan de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. Ze spraken in het Élysée-paleis, de officiële residentie van het staatshoofd in Parijs, over onder meer de samenwerking tussen Frankrijk en Nederland, het sociaaleconomisch beleid en de Europese Unie.