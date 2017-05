PvdA'er Dijsselbloem: Wij sluiten onszelf uit

Dijsselbloem stelt het belang van de partij vooralsnog boven het belang van het land. ,,Dat hebben we de afgelopen jaren al gedaan, het land gered. Maar nu gaan we de partij redden. Jullie zijn aan het verkeerde adres'', zegt de PvdA'er. ,,Vraag eens aan GroenLinks wat er echt is gebeurd in die afgelopen weken. Vraag aan Buma of hij echt niet in het Torentje wil zitten. Vraag aan Pechtold wat hij voor lelijke dingen heeft gezegd tegen de ChristenUnie."



Ook laat Dijsselbloem tegenover de krant weten dat hij niet blijft als minister. ,,Het is ondenkbaar dat ik in een rechts kabinet ga zitten'', zegt hij stellig.



Partijleider Asscher herhaalde vrijdag opnieuw dat hij niet beschikbaar is voor de coalitie. Hij meent dat het aan de andere partijen is, nu de PvdA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart een historisch verlies van 29 zetels. Volgens Asscher zouden de onderhandelingen met GroenLinks opnieuw opgepakt moet worden. Die combinatie is en blijft volgens Asscher de 'meest logische coalitie' voor het land.