'PvdA overweegt vertrek hoofdkantoor uit Amsterdam'

Een verhuizing naar Den Haag is 'een optie', zegt Asscher. Vanwege de verkiezingsnederlaag moet de PvdA tientallen personeelsleden ontslaan en flink snijden in de kosten. Een verhuizing naar Den Haag moet de organisatie efficiënter laten werken.

Asscher legt uit op de zender: ,,Het is een periode dat de PvdA als geheel moet nadenken hoe we ons organiseren. En strijdbaar kunnen zijn. Alles staat in het teken van dat werk."