Reacties op de mislukte kabinetsformatie

Nieuwe tafelindeling om debatten levendiger te maken

13:13 In de Troelstrazaal in de Tweede Kamer wordt vanaf morgen morgen getest met een nieuwe opstelling. Zo moeten de sprekers tijdens de commissievergaderingen voortaan gaan staan, zoals al het geval is bij de debatten in de plenaire zaal. Dat moet de debatten levendiger maken.