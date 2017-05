'Rutte is 't probleem niet qua milieu'

Natuurlijk weet Winsemius (75) ook dat de aanhang van het CDA buiten de Randstad te vinden is. Maar kijk eens naar wat er in Noord-Brabant gebeurt, zegt de VVD'er. ,,Daar is veel kritiek op intensieve landbouw." En: ,,Boeren zijn al milieuvriendelijker dan de partij denkt. Helaas wordt het woord vaak gevoerd door CDA'ers als Henk Bleker die net doen alsof er nog Kaninefaten op het platteland leven."

Veel mensen hebben er moeite mee als ze milieubelastingen opgelegd krijgen.

,,Dat wordt zo makkelijk gezegd. We doen nu dingen waarvan critici vooraf riepen dat burgers niet zaten te wachten op betutteling. Maar iedereen scheidt zijn afval, heeft dubbel glas of laat de spouwmuren isoleren. Kijk hoeveel mensen nu overstappen op zonnepanelen. We zijn veel fijner met zijn allen dan vaak wordt voorgespiegeld."

Glas apart inzamelen kost geen geld, verpakkingsbelasting wel.

,,Ik ben geen lid van GroenLinks, maar die partij zegt ook niet dat we alles maar duurder moeten maken voor de mensen. Tegelijkertijd willen ze ook belastingen verlagen. Beprijzen helpt om gedrag te veranderen. In mijn tijd begonnen we met het duurder maken van loodhoudende benzine. Met de opbrengst subsidieerden we loodvrije benzine. De overgang naar milieuvriendelijker brandstof was toen zo bekeken."

Uw eigen partij is ook tegen het beprijzen. Bijvoorbeeld van autorijden.

,,Ja, dat is een echte VVD-hobby. Je kunt wel mordicus tegen rekeningrijden zijn, maar iedereen ziet dat de wegen vastlopen. Onze partijprogramma's zijn nooit duurzaam. Daarom is het goed als er een coalitie wordt gevormd met een andere partij die dat afdwingt in een regeerakkoord. Maar laat de uitvoering dan alsjeblieft aan een VVD'er over."

Hoezo?

,,De VVD heeft altijd de beste milieuministers geleverd. PvdA'ers willen altijd laten zien dat ze ook oog hebben voor belangen van het bedrijfsleven. Omdat iedereen van ze denkt dat ze een hekel hebben aan ondernemers, gaan ze overcompenseren.

VVD'ers hebben daar geen last van. Soms moet je gewoon tijdens een onderhandeling zeggen: jammer, maar er is er maar één de baas en dat ben ik."

Dus de VVD moet de post van Milieu claimen in het nieuwe kabinet?

Volledig scherm Professor Duurzaamheid: Jacqueline Cramer © AD ,,Stel dat deze formatie lukt, dan zal GroenLinks wel het ministerschap op Milieu voor zichzelf opeisen. Die partij wil wat laten zien. Maar dat is link. Kijk naar wat PvdA'er Jacqueline Cramer overkwam: zij was binnen de partij het vleesgeworden milieubeleid, maar kreeg als minister niet veel voor elkaar. Overleggen met het bedrijfsleven is wel belangrijk, maar het gaat om het doel. Kijk naar hoe Henk Kamp het deed de afgelopen kabinetsperiode. Hij heeft niets met duurzaamheid, maar als hij moet scoren en er staat een muur tussen hem en het doel, is het jammer voor de muur. Er kwam daardoor een energieakkoord waarin grote stappen zijn gezet.''

Hoopt u dat deze formatiepoging met GroenLinks slaagt?

,,Ik zou het spannend vinden. Maar anders is een minderheidskabinet ook niet erg. Dat dwingt een regering om goed te luisteren naar wat andere partijen willen om een meerderheid te halen: democratie in optima forma. Kamerleden zitten dan ook niet vastgeketend aan een regeerakkoord.''

Toch loopt vooral het CDA niet warm.

,, Het CDA heeft een interessante transformatie ondergaan. De partij is onder Buma veel minder duurzaam dan vroeger. De partij heeft zich rechts van de VVD willen profileren. Maar daarmee heeft de partij wel een probleem gecreëerd: rentmeesterschap was altijd een kernwaarde van het CDA. Dat is gewoon een ander woord voor duurzaamheid. En ik geloof niet dat Buma een slechte kerel is die dat principe heeft losgelaten. Een groot deel van de achterban wil dat ook helemaal niet. Maar Buma en de rest van de partijtop hebben zich de laatste jaren zo overgeprofileerd, dat het lastig is zonder gezichtsverlies een stapje terug te doen.''

De VVD is anders ook niet heel enthousiast voor groene maatregelen.

,,Mark Rutte is het probleem niet bij dit soort dingen. Ik spreek hem niet vaak meer, maar als ik hem tegenkom, merk ik dat hij echt wel een hart heeft voor het milieu. En ook over de rest van mijn partij maak ik me niet echt zorgen. Er is een verschil tussen de VVD van het verkiezingsprogramma en de VVD van de praktijk. Kijk naar Henk Kamp, je kunt hem moeilijk groen-rechts noemen. Maar hij was wel een van de beste milieuministers ooit. Mijn partij is niet zo tegen duurzaamheid als ze zich soms profileert. Wij hebben milieubeleid op de kaart gezet met ministers als Ginjaar, Nijpels en ik.