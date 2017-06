Rutte: Kabinet was al gevallen als we niet door konden

,,Als we niet door konden gaan dan was het kabinet vandaag gevallen, of vorige week al", zei Rutte vanmiddag tijdens een wandeling op het Binnenhof richting de Stadhouderskamer voor formatieoverleg. ,,De persoonlijke verhoudingen zeg ik niets over."

Volgens de premier komen de lerarensalarissen inhoudelijk pas aan de orde als het demissionaire kabinet in augustus over de begroting praat. ,,Verder doe ik nooit mededelingen over gesprekken met ministers en staatssecretarissen."

Vorige week zei Rutte nog teleurgesteld zijn over de suggestie van Asscher dat de PvdA wellicht geen handtekening onder de begroting wil zetten als er geen extra geld komt voor leraren. Hij gaf toen letterlijk aan: "We hebben vier jaar ontzettend goed samengewerkt. Dit stelt mij een beetje teleur."

Zo denkt de premier er nu nog steeds over. ,,Ik handhaaf die uitspraken."