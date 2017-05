Schippers dwong partijen kleur te bekennen

Volgens Schippers is er op de cruciale maandag verschillende keren geschorst. Ook nam ze de verschillende onderhandelaars apart. Dit mocht echter niet baten, waarna zij aan het einde van de middag moest vaststellen dat de gezamenlijke conclusie was dat ‘er bij dit belangrijke onderwerp de vereiste gemeenschappelijke basis voor voortzetting van de besprekingen en de totstandkoming van een akkoord ontbreekt’.

Niet zinvol

Schippers schrijft verder in haar verslag dat alle belangrijke vraagstukken minstens eenmaal of vaker zijn besproken aan de formatietafel. Op ‘enkele onderwerpen’ lag volgens haar voorlopige of voorwaardelijke instemming of leek overeenstemming in het verschiet te liggen. ,,Besluiten en compromissen kunnen evenwel pas definitief zijn als overeenstemming over een totaal akkoord is bereikt.”