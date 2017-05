Schippers komt er niet uit: 'Stel nieuwe informateur aan'

Nadat de gesprekken tussen het 'motorblok' van VVD, CDA, D66 en GroenLinks vastliepen, werd duidelijk dat er geen steun was voor andere combinaties. Ook gesprekken om onderhandelingen te starten met de ChristenUnie liepen stuk. Toch is Schippers optimistisch. Ze stelt dat er nog altijd beweging mogelijk is. ,,Het vraagt om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan." Dat de gesprekken zijn vastgelopen vindt ze dan ook niet vreemd. Ze zegt dat er tijdens de formatie een fase was aangebroken waarin de posities van de partijen niet meer bewogen. ,,Je voelt dat er beweging is, maar je krijgt het niet naar boven''.



Over het aanstellen van een nieuwe informateur zegt Schippers dat de komende gesprekken iemand nodig hebben met veel gezag en ervaring en die het werk kan doen met 'enige afstand tot de actualiteit'. Bij vorige informaties waren volgens haar ook meerdere informateurs betrokken. Tjeenk Willink zou volgens Schippers direct 'gericht combinaties van partijen' moeten uitnodigen voor een gesprek. Opnieuw verkennen is niet nodig.