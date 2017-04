Schotte gebruikt haat tegen Nederland bij verkiezingen

'Kabinet, focus op bouw van nieuwe woonwijken'

8:41 Een nieuw kabinet moet het bouwen van nieuwe woonwijken bovenaan de agenda zetten. Dat is de strekking van een open brief vandaag in de Volkskrant van Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis en Jan Fokkema van Neprom, de koepel van projectontwikkelaars.