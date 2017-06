Segers: Voor ChristenUnie nog niet per se over en uit

,,Het is niet per definitie over en uit'', zei Segers na afloop van zijn onderhoud met Tjeenk Willink, waarbij gesproken is over de vorming van een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij zei vorige week nog dat er wel 'een wonder' moet gebeuren voor zijn partij alsnog met D66 kan gaan onderhandelen, maar vanmiddag benadrukte hij vooral dat hij wel in wonderen gelooft.



De CU-leider wees erop dat ,,er ook andere opties denkbaar zijn''. ,,Er zou nu iets verkend kunnen worden en later zou er een andere optie langs kunnen komen mocht die verkenning onvruchtbaar zijn.'' Hij wilde niet zeggen of hij dacht aan een positie als reserve, terwijl eerst opnieuw GroenLinks met VVD, CDA en D66 om tafel zou gaan.



Klaver onderhandelde na de verkiezingen al wekenlang met de voormannen van die drie partijen, maar werd het met hen niet eens over het migratiebeleid. Daarop zagen VVD en CDA de ChristenUnie graag aanschuiven, maar daar voelt D66 niets voor. D66 en ChristenUnie zijn het onder meer oneens over allerhande medisch-ethische vraagstukken.