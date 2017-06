Statenlid VVD: Klimaatverandering is complot

Volgens VVD-Statenlid Frits Paymans, een gepensioneerd verkeersvlieger en luchtvaartdeskundige, wordt klimaatverandering niet veroorzaakt door de mens. De wetenschappers die het tegendeel beweren zijn in zijn ogen niet te vertrouwen. ,,Net zoals in alle andere complottheorieën kan dat georkestreerd zijn", vertelde Paymans tegen Omroep West .

Complot

Hij is van mening dat multinationals achter het complot zitten. ,,Shell en Heineken zijn voor niets aan het vergroenen, want dat is waar de subsidies te halen zijn."