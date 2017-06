Trump en Poetin ontmoeten elkaar voor het eerst op G20

De ontmoeting werd vandaag aangekondigd door de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster. Hij wilde niet ingaan op de vraag of Trump de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen ter sprake zal brengen tijdens het gesprek.

Trump spreekt tijdens de top ook persoonlijk met andere buitenlandse leiders, waaronder de Chinese president Xi Jinping, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Theresa May en de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto. Waar die gesprekken over gaan is niet bekendgemaakt.