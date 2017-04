Utrecht goed voorbeeld voor kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks

Bijna was GroenLinks afgehaakt, tijdens de onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur in 2011. Formateur Jan Kamminga (voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland) kreeg de onderhandelaars weer aan tafel met een slimme uitruil. ,,Er waren een paar ingewikkelde punten. GroenLinks wilde wel tien ecoducten aanleggen, de VVD en CDA maximaal één. Ik heb tegen GroenLinks gezegd: als je goed onderhandelt, kun je er misschien drie krijgen. Als jullie nu stoppen, wordt het er één. Zo heb ik ze weer bijelkaar kunnen brengen.''



In de provincie Utrecht strijken VVD, CDA, D66 en GroenLinks al zes jaar de ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen over verkeer, natuur en landbouw glad. Over de meest heikele onderwerpen werden onder leiding van Kamminga nauwkeurige afspraken gemaakt. Investeringen in nieuwe wegen bijvoorbeeld, maar ook in fietspaden en ecoducten. Na de verkiezingen twee jaar geleden ging de poldercoalitie optima forma in dezelfde samenstelling vrolijk verder. ,,Ik heb ze destijds op het hart gebonden om helder te communiceren'', vertelt Kamminga. ,,Politici hebben soms de neiging vaag te doen. Zo van: dat zien we nog wel. Het moet glashelder zijn wat je wel en wat je niet hebt bereikt in de onderhandelingen. Elke burger weet dat je in een coalitie moet inleveren.''