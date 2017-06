Van Rijn: Rechtszaak om maaltijdrel Groningse ouderen gaat veel te ver

Het conflict speelt al een aantal maanden. De directie van de serviceflat stelt bewoners de voorwaarde dat ze maaltijden van een vaste leverancier eten, omdat de kosten anders niet meer gedekt kunnen worden. Maar een aantal bewoners vindt die niet lekker en bestelt liever elders. Dat mag niet, vindt de directie, die het langlopende conflict nu voor de rechter brengt.



Van Rijn is het daar niet mee eens. ,,Het gaat veel te ver om ouderen voor het gerecht te dagen om een maaltijd", zegt hij vanavond ik reactie. ,,Ik snap best dat er afspraken gelden in een serviceflat. Maar als er onenigheid is, moet je daar samen in goed overleg uit zien te komen. Zonder gang naar de rechter."



De staatssecretaris heeft contact gehad met de betrokkenen. ,,Mij is verzekerd dat het niet te doen is om een boete of dwangsom. Betrokkenen moeten gewoon weer met elkaar aan tafel. En laten we daarbij het hoofd koel houden." Van Rijn heeft daarna contact opgenomen met de Groningse wethouder Ton Schroor. Die zal de komende tijd bemiddelen in het conflict, om te kijken of de kwestie op een andere manier kan worden opgelost.