Van tv geweerde Jesse Klaver-film dan toch te zien

Toch leek het een GroenLinks-feestje. ,,We zijn allemaal vrienden onder elkaar", grapte gespreksleider Jort Kelder. ,,We stemmen immers allemaal GroenLinks." Op zijn verzoek staken de GroenLinks-stemmers hun vinger op. Die bleken toch in de meerderheid. Zij zagen een gelikte film die in de campagne niet had misstaan. Sexy Jesse in boxershort en ontbloot bovenlijf. Liefhebbende echtgenoot Jesse die zijn vrouw teder zoent. Bezorgde vader Jesse die 'wakkergekotst' is door zijn zoon.

Het enige moment van ongemak bij Klaver is als hij in zijn geboorteplaats Roosendaal wordt geconfronteerd met een vrouw die zegt dat haar vader de beste vriend is van Klavers vader. Met zijn Marokaanse vader heeft de GroenLinks-leider geen contact. Ook de scène kort na de uitvaart van zijn in april onverwacht overleden moeder is aangrijpend.



Filmmaker Joey Boink laat verder vooral zien dat niet alleen Klaver - maar met name de mensen om hem heen - gaan geloven in de monsteroverwinning voor GroenLinks. Als de exitpoll die op de verkiezingsavond 16 zetels laat zien, is de teleurstelling in een Amsterdamse hotelkamer pijnlijk merkbaar. Het zouden er uiteindelijk 14 worden. Maar Klaver eindigt positief: zijn 'beweging' gaat nog groeien.