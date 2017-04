Van yogamat naar formatietafel

De 47-jarige Buitenweg werd in 1999 fractiemedewerker toen Halsema Kamerlid was. Later verruilde ze het Haagse parlement voor het Europees Parlement. Halsema was toen partijleider. De hechte relatie bekoelde. ,,In die tijd zaten we af en toe in elkaars vaarwater", verklaart ze nu.



Hoewel ze in Nederland bij het grote publiek nog onbekend is, gold Buitenweg in Brussel als bekend en invloedrijk. Dáár leerde ze onderhandelen. Ze trad er regelmatig op als degene die namens het Europarlement in de clinch moest met de lidstaten. ,,Het is een stevige onderhandelaar die ook compromissen kan sluiten", vertelt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, die jarenlang met Buitenweg in Brussel werkte.