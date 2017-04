Vliegtuig voor koning en kabinet gaat 89 miljoen euro kosten

Die binnenkant zal sober worden, belooft minister Melanie Schultz namens het kabinet. ,,Uit kostenefficiëntie is gekozen voor een standaard interieur. Dit interieur is functioneel om te kunnen werken en te rusten. De CO2-uitstoot is circa 20 procent lager dan bij de KBX.”



Het nieuwe regeringstoestel krijgt overigens dezelfde passagierscapaciteit als het huidige regeringstoestel, 24 personen. Daarnaast zal het toestel de overzeese Koninkrijksdelen zonder tussenstop kunnen bereiken. De oude kist lukte dat niet.



Het voorlopig koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is al getekend. Het moment van oplevering van de kist is begin 2019. Aangezien de KBX al op 1 juni 2017 uit dienst gaat, wordt voor een tijdje een ander toestel geregeld via een aanbesteding.



Om het publiek de gelegenheid te bieden afscheid te nemen van de oude KBX, zal het vliegtuig op zaterdag 3 juni op vliegveld Woensdrecht ter bezichtiging staan.