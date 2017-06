VluchtelingenWerk: Deals maken moet, maar controleer ze dan ook

Het is niet verkeerd afspraken te maken met Afrikaanse landen over de opvang van vluchtelingen, maar dan moeten die afspraken daar wel worden nageleefd. ,,Op papier kan zo’n deal er best goed uitzien, maar in praktijk zien we nu in Turkije dat Syrische kinderen worden uitgebuit in Turkse kledingfabrieken en dat de grens met Syrië is gesloten”, stelt VluchtelingenWerk Nederland.

De organisatie ‘vindt het jammer’ dat de kabinetsformatie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks uitgerekend op dit onderwerp geklapt is. Want het eindvoorstel van informateur Tjeenk Willink over migratie kent zeker ‘goede stukken, stelt adjunct-directeur Jasper Kuipers. ,,Afspraken maken met andere landen om vluchtelingen te beschermen is een goed idee. En in het voorstel wordt ook niet aan het Vluchtelingenverdrag getoornd.”

De informateur stelt verder dat de Turkije-deal als voorbeeld kan worden gebruikt voor toekomstige deals met andere Noord-Afrikaanse landen, zoals Tunesië en Algerije. Dat is een vurige wens van VVD en CDA. GroenLinks is niet tegen afspraken, maar wil meer waarborgen. Het is het punt waar de formatie op klapte.

'Als het in Turkije al niet werkt'

Kuipers: ,,Het gaat er ook om wat er niet in het voorstel staat. Wie gaat controleren of een Afrikaans land zich aan de afspraken houdt? Als het in Turkije al niet lukt, hoe moet het dan in andere landen?” Daarnaast stelt Kuipers dat ‘als we verwachten dat landen vluchtelingen in de regio opvangen, we meer moeten doen dan alleen geld geven’. ,,Dan moeten we solidariteit tonen en via hervestiging ook vluchtelingen hierheen halen.”