Vragenuurtje over pensioenen en vertrouwensbreuk leraren

Eerste Kamer debatteert over Oekraïneverdrag

14:09 De Eerste Kamer debatteert vanmiddag met premier Mark Rutte ruim een jaar na het referendum over het Oekraïneverdrag. Het verdrag staat of valt met steun van het CDA. Anders dan in de Tweede Kamer lijken een aantal christendemocratische senatoren wel voor het akkoord te willen stemmen.