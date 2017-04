Vragenuurtje over Turkije en identiteitsfraude

Kabinet: aanwijzingen dat Turkse beveiligers minister Kaya wapens droegen

10 april Er waren aanwijzingen dat de beveiligers van de Turkse minister Kaya over wapens beschikten bij de ongeregeldheden rond het Turkse consulaat in Rotterdam, afgelopen maand. Daardoor was de situatie volgens de politie ‘vuurwapengevaarlijk’. Dat schrijft het kabinet vanochtend in een Kamerbrief over de gebeurtenissen die tot de Turkijerel leidden. Er werden na de arrestatie van de groep geen wapens aangetroffen.