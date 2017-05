VVD eist opheldering over verdachte 'onvindbare' zeeschepen

Uit een data-analyse die het maritieme informatiebedrijf Winward heeft gemaakt voor deze krant, blijkt dat meer dan 480 verdachte schepen de Nederlandse wateren binnenkwamen. De schepen hadden in de periode daarvoor om onverklaarbare reden langer dan een dag hun gps-signaal uitgezet in gebieden die bekend staan om de aanwezigheid van terroristen of drugssmokkel. Dat zou een indicatie kunnen zijn voor illegale activiteit, stelt de directeur van het databedrijf. Ook de Nederlandse kustwacht sluit 'malafide motieven' niet uit. De afgelopen twee maanden deden maar liefst 75 schepen met ondeugdelijke registratie Nederlandse havens aan.



,,Ik wil weten of we wel of geen grip hebben op het probleem en wat de risico's zijn die eraan zitten", zegt Tellegen, die Kamervragen gaat stellen over de kwestie. Het is volgens haar te vroeg om meteen actie te ondernemen, eerst moeten de feiten op tafel. Ze vraagt zich af of bekend is wie er binnenkomen en of de verantwoordelijke autoriteiten weten wat voor schepen dat zijn. Ook wil de VVD weten waarom gps-gegevens niet gecontroleerd worden bij aankomst in Nederlandse wateren.