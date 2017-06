VVD en PvdA ruziën over salaris leraren

Ook CDA en D66 zijn not amused door de actie van Asscher. ,,Ik vind dit totaal niet kunnen”, zegt CDA-leider Sybrand Buma. ,,Lopende zaken afhandelen als je fors verloren hebt is niet leuk, maar hoort er wel bij.” Volgens D66-voorman Alexander Pechtold is Asschers ‘geloofwaardigheid’ in het geding.



In de wandelgangen wordt zelfs gespeculeerd dat Asscher het reeds demissionaire kabinet zou kunnen laten vallen, als de VVD niet instemt met hogere salarissen voor het basisonderwijs. De VVD is vooralsnog niet van plan om akkoord te gaan met de eis van de PvdA-leider.