VVD niet gerust op aanblijven Keizer

In de VVD-top houdt men er inmiddels rekening mee dat de lucratieve zakendeal uit 2012 Keizer de das om kan doen. Een partijprominent schat de kans op zijn aanblijven nog net iets groter in dan zijn vertrek, na gistermiddag vier uur lang te zijn bijgepraat op het partijbureau. Daarbij waren het hoofdbestuur, regionale afdelingsvoorzitters en de voltallige partijtop aanwezig, inclusief Mark Rutte.

Beeldvorming

Partijgenoten nemen het Keizer kwalijk dat hij vrijdag journalisten van Follow The Money – die de lucratieve deal aan het licht brachten – de toegang ontzegde. ,,Dat is een beeld dat blijft hangen”, vervolgt de tweede partijprominent. Over de deal zelf gaf Keizer een ‘heldere’ uitleg, maar ook als die juridisch blijkt te kloppen blijft de vraag of hij geloofwaardig verder kan, meent de eerste prominent . ,,Heeft Keizer het gezag nog twee jaar de VVD voor te zitten?”

Partijleider Mark Rutte oogde zondag aangeslagen, stellen ingewijden. Keizer is een vertrouweling, ‘een politieke oom’, van wie hij niet hoeft te vrezen dat die uit is op zijn baan.

Herverkiezing

Vanavond staat de vraag centraal wat de precieze opdracht aan de integriteitscommissie zal zijn. Het staat niet vast of de drie leden over voldoende inhoudelijke kennis beschikken om de kwestie te toetsen en of er wellicht externe hulp ingeschakeld moet worden. Onduidelijk is bovendien hoe lang de commissie de tijd moet krijgen. Over tweeënhalve week is het partijcongres waarop Keizer herkozen hoopt te worden.