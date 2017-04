VVD-partijvoorzitter 'baalt ontzettend' van bericht over zelfverrijking

,,Mijn collega’s en ik hebben 100 procent schoon geweten over de overname. We hebben alles volgens de regels laten verlopen’’ stelt Keizer. Waar hij echt boos over wordt, is de suggestie dat hij maar een schijntje heeft betaald voor iets wat veel duurder was. ,,Dat is gewoon absoluut onjuist.’’



FTM citeert deskundigen die beweren dat het bedrijf van 31,5 miljoen makkelijk het dubbele waard kan zijn. ,,De waardebepaling heeft op basis van drie onafhankelijke accountantsrapporten plaatsgevonden en het overname bedrag is door het management opgebracht en gefinancierd,’’ laat Keizer weten. Hij stelt ook dat de nieuwe eigenaren de zware financiering als schuld hebben overgenomen.