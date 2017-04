VVD-voorzitter Keizer over omstreden deal: Niemand bevoordeeld of benadeeld

Verslaggever Edwin van der Aa is aanwezig bij de persconferentie en twittert live mee.



De rechterhand van demissionair premier Mark Rutte zou in 2012 met een dubieuze overnameconstructie voor een schijntje De Facultatieve hebben gekocht, wat hem multimiljonair maakte, meldden onderzoeksjournalisten van Follow the Money (FTM), die stellen dat Keizer daarbij niet integer heeft gehandeld.



Binnen de liberale partij gingen al stemmen op voor een onderzoek naar de integriteit van Keizer. Maar VVD-bewindslieden zoals minister Henk Kamp zeiden dat er eerst meer informatie op tafel moet komen voordat de vraag beantwoord kan worden of de integriteitscommissie van de partij aan de slag moet. ,,Ik ben heel streng als het gaat om integriteit, ook als het om mijzelf gaat", zegt Keizer daarover. Hij sluit een onderzoek niet uit. ,,Daar ga ik me natuurlijk niet mee bemoeien", zegt hij kort.



FTM was vanmorgen, ondanks bezwaar van de voltallige pers in de zaal, niet welkom op de persconferentie. Keizer vindt dat hij gepiepeld is door de onderzoeksjournalisten. ,,Ik ben niet tegen onderzoeksjournalisten, maar in het artikel staan suggestieve delen. Het creëert mist en een sfeer van 'die dikke deugt niet'." Ook Powned mocht niet naar binnen.