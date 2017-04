VVD-voorzitter Keizer: Sfeer gecreëerd van ‘die dikke deugt niet’

Binnen de liberale partij gingen al stemmen op voor een onderzoek naar de integriteit van Keizer. Maar VVD-bewindslieden zoals minister Henk Kamp zeiden dat er eerst meer informatie op tafel moet komen voordat de vraag beantwoord kan worden of de integriteitscommissie van de partij aan de slag moet.



,,Ik ben heel streng als het gaat om integriteit, ook als het om mijzelf gaat", zegt Keizer daarover. Hij sluit een onderzoek niet uit. ,,Daar ga ik me natuurlijk niet mee bemoeien", zegt hij kort. Hij wil graag aanblijven als VVD-voorzitter. Dat is goed mogelijk; Keizer is de enige kandidaat voor het voorzitterschap op het VVD-congres op 20 mei.



,,Mijn collega’s en ik hebben een 100 procent schoon geweten over de overname. We hebben alles volgens de regels laten verlopen’’, aldus Keizer eerder tegen deze redactie. Waar hij echt boos over wordt, is de suggestie dat hij maar een schijntje heeft betaald voor iets wat veel duurder was. ,,Dat is gewoon absoluut onjuist.’’