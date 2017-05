Waarom Schippers zo schimmig doet over de formatie

Nee, dat zegt nog niks. Een regeerakkoord schrijven is op sommige terreinen best simpel. Neem het onderwerp buitenlands beleid. Daar zijn zulke algemene formuleringen voor te vinden, dat het volgende kabinet niemand tegen het hoofd stoot én vier jaar lang alle kanten op kan. Het wordt ingewikkelder als het over asiel, klimaat of inkomensverdeling gaat. Dan gaat het om geld, aantallen en principes. Het zijn de hete aardappelen in de brij. Overigens zit men op die onderwerpen niet stil. VVD, CDA, D66 en GroenLinks worden beurtelings gevraagd voorstellen neer te leggen waar de anderen dan weer op mogen schieten. Maar goed: niemand die iets zinnigs kan zeggen over hoe snel dat gaat. Vraag is vooral waarom Schippers – of één van de onderhandelaars – met de vuist op tafel slaat en zegt: nu moeten we allebei een beetje inleveren, anders komt dat akkoord er niet. Volgens ingewijden is dat do-or-die-moment nog niet geweest.