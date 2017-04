Werft Wilders voldoende politici om lokaal te kunnen scoren?

De tweet die PVV-leider Geert Wilders zaterdag de wereld in stuurde, klonk al bijna triomfantelijk: 'De PVV in 2018 de grootste partij in Rotterdam!'



Het tekent de ambitie van de partij, die afgelopen weekend bekend maakte volgend jaar behalve in Rotterdam ook mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede, Almelo, Twenterand (Overijssel) en Urk (Flevoland).



Dat terwijl de PVV de gemeentepolitiek sinds de oprichting in 2005 grotendeels heeft genegeerd. Andere nieuwe partijen zoals de Partij voor de Dieren en 50Plus proberen zich juist ook meteen in gemeenten te profileren. Ook Denk kondigde al aan mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De PVV deed in 2010 mee in Almere en Den Haag, waar de partij meteen respectievelijk eerste en tweede partij werd. Daarna bleef het stil.

PVV-bolwerken

Uit de eerste vijf gekozen gemeenten - er komen er nog meer bij - blijkt dat Wilders kiest voor plaatsen waar zijn aanhang al groot is, stelt politicoloog Koen Vossen, die het boek 'Rondom Wilders' schreef. ,,De PVV zal niet snel meedoen in Utrecht of Nijmegen, waar GroenLinks en D66 de grootste zijn." Hij denkt eerder aan echte PVV-bolwerken als het Brabantse Rucphen, Volendam, Spijkenisse, Venlo en Roermond.

In Rotterdam heeft de PVV in Leefbaar Rotterdam een concurrent: die partij zit al zestien jaar in de raad. Fractievoorzitter Ronald Buijt durft de strijd wel aan: ,,We kennen de stad door en door en zijn hier stevig verankerd." Leefbaar Rotterdam-oprichter en oud-PVV-senator Ronald Sørensen reageert laconiek op de aankondiging van Wilders. ,,Concurrentie kan geen kwaad: het houdt Leefbaar Rotterdam scherp. Ik ben vooral benieuwd met welk verkiezingsprogramma ze in Rotterdam gaan komen. Het landelijke programma van de PVV - een A4'tje - was natuurlijk een lachertje."

Volgens Vossen, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, moet Wilders in de gemeenten nog wel met een goede kandidatenlijst komen. ,,Hij had altijd het probleem van kwalitatief onvoldoende personeel: betrouwbare raadsleden die de partij behoeden voor weer een afsplitsing of zoveelste rel." Wilders riep geïnteresseerden al per Twitter op zich te melden. ,,Het is een waagstuk", zegt Vossen, ,,Zeker door hoe de partij is opgebouwd."

Armoedig

De PVV heeft immers één lid: Geert Wilders. Volgens Vossen is het tijd dat de PVV een wat normalere partij gaat worden, met een normale organisatie. ,,Misschien zal hij er ooit een ledenpartij van gaan maken. Maar hij zal in ieder geval moeten uitbouwen als hij een groep van enigszins betrouwbare politici om zich heel wil verzamelen."