Werkgevers willen weer in gesprek met bonden

Dat zei De Boer (VNO-NCW) vanmiddag na zijn gesprek aan de formatietafel . Gisteren klapte het overleg nog met de vakbonden. Onder voorwaarden wil De Boer toch weer in gesprek. In zijn ogen moeten 'de rare risico's' die werkgevers lopen als ze iemand in vaste dienst nemen, worden ingeperkt. ,,De arbeidsmarkt is totaal verziekt. De Wet Werk en Zekerheid heeft werkgevers bang gemaakt mensen aan te nemen.''

Hij toonde zich bereid de vakbonden tegemoet te komen door 'excessen van flexwerk weg te nemen'. Maar de vraag is of het nog tot een polderakkoord komt, voordat het nieuwe kabinet aantreedt. Er is al maanden gesproken over nieuwe maatregelen voor flexcontracten, zzp'ers en doorbetaling bij ziekte, maar tot een compromis kwam het niet. De Boer stelt dat hij een deadline heeft meegekregen, maar wilde niet zeggen wanneer dat precies is. ,,Het verhaal moet klaar zijn voordat er een nieuw kabinet is.''