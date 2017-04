West-Brabantse partijen verdeeld over komst PVV

Intussen is Alexander van Hattem, de fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Brabant, gericht op zoek naar 'mensen die écht voor de PVV gaan'. Hij weet dat het hebben van een achterban in gemeente als Rucphen of Steenbergen niet per se betekent dat er ook mensen zijn die voor Geert Wilders in het politieke strijdperk willen treden. ,,Maar we gaan het gewoon proberen'', zegt Van Hattem. ,,In principe is iedereen die zich geroepen voelt uitgenodigd om zich te melden. Maar het moet wel gaan om mensen die nadrukkelijk voor de PVV kiezen. Dat is het uitgangspunt.''



De komst van Geert Wilders naar Rucphen leidt niet acuut tot onrust bij de grootste partij in die gemeente, de Rucphense Volks Partij RVP. ,,Wij zien de PVV niet als een bedreiging’’, zegt vice-fractievoorzitter Johan van den Beemd. ,,Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft Wilders hier veel proteststemmen gekregen. Maar als het om de raad gaat, dan zijn wij als lokale partij interessanter. Want wij zetten ons direct in voor de bevolking. De PVV zal nooit zo lokaal worden als wij. Er zullen geen grote verschuivingen plaatsvinden.''