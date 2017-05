Wiegel: aanval Wijffels op Buma was spelen op de man

Oud-informateur Wijffels verweet Buma afgelopen week dat hij in de kabinetsformatie met VVD, D66 en GroenLinks dwars ligt op klimaatgebied. Hij vergeleek hem wat klimaatkennis betreft met de Amerikaanse president Donald Trump. Buma liet de uitspraken van Wijffels 'voor zijn rekening'. De andere onderhandelaars zeiden zich er niet in te herkennen.

Winsemius

Oud-milieuminister Pieter Winsemius (VVD) schaarde zich dit weekend achter Wijffels. ,,Het CDA heeft een interessante transformatie ondergaan. De partij is onder Buma veel minder duurzaam dan vroeger. De partij heeft zich rechts van de VVD willen profileren. Maar daarmee heeft de partij wel een probleem gecreëerd: rentmeesterschap was altijd een kernwaarde van het CDA. Dat is gewoon een ander woord voor duurzaamheid. En ik geloof niet dat Buma een slechte kerel is die dat principe heeft losgelaten. Een groot deel van de achterban wil dat ook helemaal niet. Maar Buma en de rest van de partijtop hebben zich de laatste jaren zo overgeprofileerd, dat het lastig is zonder gezichtsverlies een stapje terug te doen.''