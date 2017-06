Wierd peilt de stemming: 'Voorkom nieuwe enclaves van immigranten'

Willem – rijzig, kaalgeschoren, tatoeages, oorbel - startte een handtekeningenactie. Die brief werd door alle overige bewoners in de flat ondertekend. Opmerkelijk: Vestia, de woningcorporatie, erkent de bezwaren en wil het Eritrese gezin uitzetten. In augustus dient de zaak bij de rechter. Uitzetting is een zwaar middel, erkent een woordvoerder van Vestia. ,,Maar alles is inmiddels geprobeerd. We gaan nu een juridisch traject in.”



Dat is nogal wat.



Wat gaat hier mis? Dave van der Meer (48), ondernemer (in bloemen natuurlijk) en raadslid voor oppositiepartij LPF-Westland, snapt wel waar de ergernissen vandaan komen. Hierin komt een aantal problemen samen, legt Van der Meer uit, bij hem thuis aan de eettafel. ,,In het Westland hebben we een hele krappe sociale woningmarkt. Onze eigen Westlandse jongeren moeten tot wel zeven jaar wachten op een woning. Een deel van de Polen, die hier in de kassen werken, wil hier ook blijven en goedkoop wonen. Nu hebben we sinds een jaar of twee dat asielgebeuren erbij en worden we geconfronteerd met die halfjaarlijkse taakstellingen. Dat kán gewoon niet.”



De taakstelling: dat is het aantal statushouders – erkende asielzoekers – dat een gemeente van het Rijk moet huisvesten. Meest in sociale huurwoningen, waarvan er in het Westland dus heel weinig zijn.