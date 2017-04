Wilders: We zijn de meest democratische partij van Nederland

Zijn partij kon in de Brabantse gemeente Rucphen tijdens de verkiezingen op 15 maart rekenen op maar liefst 38,9 procent van de stemmen. Wilders bezocht het kerkdorp St. Willebrord om de inwoners te bedanken voor hun vertrouwen.



Tijdens een speech in een klein buurthuis probeerde hij alvast wat potentiële kandidaat-raadsleden over te kunnen halen zich aan te melden. ,,We doen voor het eerst mee, dus je hebt geen politieke ervaring nodig", aldus Wilders, die wel wat heeft geleerd van de problemen met zijn fractieleden op landelijk niveau. ,,Uiteraard gaan we die mensen wel trainen en opleiden en ze niet zomaar in de gemeenteraad laten zitten."



Om de avond een nog wat feestelijker tintje te geven bracht Wilders een grote taart mee, die hij zelf aansneed. Daar scoorde hij punten mee. ,,Weer eens wat anders: een politicus die iets komt brengen in plaats van halen", merkt een vrouw op. Maar belangrijker lijkt te zijn dat Wilders de moeite heeft gekomen naar de kleine plaats te komen en voor iedereen de tijd nam. ,,Ik heb jaren Den Uyl gestemd, maar die kwam Amsterdam niet uit", zegt een andere toeschouwer.