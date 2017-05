Wilders: Wij zijn klaar voor de formatie

Wilders noemt het ,,onvoorstelbaar'' dat premier Mark Rutte de PVV blijft uitsluiten als mogelijke coalitiepartner. ,,Wij zijn er klaar voor, anderhalf miljoen mensen hebben op ons gestemd'', zei hij. ,,Er is een partij die een strenger immigratiebeleid wil, heeft gewonnen en twintig zetels kan leveren. Wij zijn een winnaar en op de dossiers waar het is fout gegaan zijn wij de logische keuze.''



Premier Rutte herhaalde vanmorgen opnieuw niet met de PVV in zee te gaan. Hij liet zich niet uit over de coalitie die wel zijn voorkeur heeft. ,,We gaan het stap voor stap oppakken'', aldus Rutte. ,,Eerst ons eens even rustig beraden met de fractie''.