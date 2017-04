Woede in Kamer over aanpassen paasviering

'VVD en CDA zetten vol in op succes met GroenLinks'

11 april VVD en CDA zetten er vol op in om een succes te maken van de coalitieonderhandelingen met GroenLinks. Dat zegt oud-informateur Henk Kamp vanavond bij een politiek café georganiseerd door ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag. ,,Als het niet serieus was, was het allang afgelopen geweest."