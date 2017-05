Zelfs uitstapje naar Scheveningen biedt geen soelaas

Verschanst

Rutte liet de ministerraad, die vanwege Hemelvaartsdag deze week op woensdag werd gehouden, schieten voor een onderonsje met Pechtold. Het tweetal verschanste zich urenlang in een strandtent op Scheveningen, wat wereldkundig werd gemaakt door PVV-voorman Geert Wilders, die een foto twitterde. Of de plooien in het gesprek zijn gladgestreken, wilden de twee na afloop niet zeggen.

Buma was woensdagmiddag nog zichtbaar geïrriteerd. ,,Dit is waar ik telkens voor gewaarschuwd heb. Nu zitten we dus in een impasse. Het is verstandig dat de informateur nog wat tijd neemt en nog een keer met partijen gaat praten als ze dit nodig acht.” Buma hoopt, tegen beter weten in, dat Pechtold nog bijdraait. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft de deur dichtgegooid: ,,De conclusie die gisteren is getrokken is heel helder en die blijft staan.”