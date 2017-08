Zwolse wethouder wil PvdA radicaal veranderen

Vedelaar is niet van plan om zich neer te leggen bij de dramatische verkiezingsuitslag van 9 zetels. ,,Sommigen zeggen dat we ons beleid niet goed hebben uitgelegd. Daar ben ik het niet mee eens. Mensen hadden niet het gevoel dat wij er voor hen waren.’’



Als het aan Vedelaar ligt, wordt het nu ‘radicaal anders’ bij de PvdA. Lokale initiatieven moeten de agenda van de Tweede Kamerfractie gaan bepalen. ,,We moeten een brede beweging worden van de straat. Het gaat te veel over de vierkante kilometer in Den Haag, maar we zouden veel meer het gesprek moeten voeren over wat mensen daadwerkelijk raakt.’’



De partij moet van ‘slangenkuil’ transformeren in ‘een warm nest’. ,,Het moet niet meer draaien om wat doorgewinterde partijbobo’s vinden. Ik ben ook benieuwd wat een jongere, die net komt kijken, kan bijdragen.’’



Als de 40-jarige Zwolse wordt gekozen tot partijvoorzitter, stopt ze als wethouder van zorg, sociale zaken en wonen. Het voorzitterschap is een fulltime baan en in het geval van de PvdA ook een fikse klus. ,,We liggen ongelooflijk op onze kont. We moeten niet de illusie hebben dat we hier heel snel een oplossing voor hebben.''