Aantal werklozen daalt in ruim helft van gemeenten in regio

ARNHEM - Het aantal mensen dat een ww-uitkering ontvangt is in iets meer dan de helft van de Gelderse gemeenten in de afgelopen maand gedaald. Dat geldt ook voor de Brabantse en Limburgse gemeenten in het verspreidingsgebied van de Gelderlander . Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS .

Bij de meeste gemeenten gaat het om 0,1 procent minder werklozen, afgezet tegen het totaal aantal inwoners van de gemeente. In de overige gemeenten blijft het aantal stabiel of stijgt het met 0,1 procent. Om hoeveel mensen het gaat is per gemeente verschillend en te zien in onderstaande kaart.

Onderwijs

In heel Nederland daalde het aantal mensen met een ww-uitkering tussen januari en februari, met 11,5 procent. Volgens het UWV daalde het aantal ww-ontvangers het sterkst in het onderwijs en in de zorg. Alleen in de bankensector steeg het aantal ww-uitkeringen met ruim 30 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Beweging

In de provincie Gelderland en het verspreidingsgebied van de Gelderlander zijn enkele uitschieters. In Rijnwaarden en Mook en Middelaar daalde het aantal mensen met een WW-uitkering forser dan in andere gemeenten (0,4 en 0,3 procent). In Zevenaar en Grave is juist de omgekeerde beweging zichtbaar. Daar steeg het aantal fors. In Grave was vorige maand nog 4,5 procent van het aantal inwoners afhankelijk van een ww-uitkering. In februari was dat 5,3 procent.

Crisis